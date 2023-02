Klitschko: „Herr Bach sollte nach Butscha fahren“

In der Debatte um eine Wiederzulassung russischer Sportler hat der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko IOC-Chef Thomas Bach aufgefordert, sich selbst erneut ein Bild vom Krieg in der Ukraine zu verschaffen. „Herr Bach sollte nach Butscha fahren. Es ist an der Zeit, dass er die Propaganda aus Moskau mit der Realität vor Ort vergleicht“, sagte Klitschko in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.