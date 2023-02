Chinas Präsident plant laut Italien „Friedensrede“

Peking: „Unsere Position ist konstant und klar“

In einem knappen Kommentar teilte das chinesische Außenministerium mit, dass „unsere Position gegenüber der Situation in der Ukraine konstant und klar“ sei. Peking bemüht sich zwar stets, als neutral in dem Konflikt zwischen den beiden Nachbarn zu positionieren, hat allerdings sehr viel Kapital aus den verstärkten Gas- und Erdölexporten nach China geschlagen. Die Invasion Russlands ist bisher ebenfalls mit keinem Wort verurteilt worden. Zudem will die US-Regierung über „Beweise“ verfügen, wonach staatliche Unternehmen Russlands Armee mit notwendiger „nicht-tödlicher“ Ausrüstung versorgen. Dies wird in Peking vehement abgestritten.