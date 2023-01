Russische Hyperschallrakete bei Übung mit China

Zweite gemeinsame Übung der drei Staaten

Die südafrikanischen Streitkräfte hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass die Militärübungen mit Russland und China vom 17. bis 27. Februar in der Nähe der Hafenstadt Durban und Richards Bay stattfinden sollen. Sie zielten darauf ab, die bereits florierenden Beziehungen zwischen Südafrika, Russland und China zu stärken. Die Militärübung sei seit 2019 die zweite, an der die drei Länder beteiligt seien.