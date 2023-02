„Irgendwann sehe ich Missbrauchsopfer nicht mehr“

Womit Manuela Müllner tagtäglich in ihrem Job als Präventionsbeamtin der Wiener Polizei kämpfen muss, ist sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt an Kindern. Sie hat hellwache, strahlend grüne Augen. Augen, in denen sich aber auch die Fälle von Tausenden Opfern widerspiegeln. Zehn Jahre lang ist Müllner bereits im Bereich Kinderschutz tätig. Mehr als tausend Kinder hat sie vernommen - manche erst drei oder vier, andere schon fünfzehn Jahre alt. „Der sexuelle Missbrauch ist leider Alltag“, sagt Müllner.