Frauenanteil hat sich in zehn Jahren verdoppelt!

313 Frauen in diversen Leitungspositionen

Generell wird das Feuerwehrwesen ob der Enns immer weiblicher: Gab es 2012 nur 4383 Frauen in Uniform, so erhöhte sich deren Anzahl in den vergangenen zehn Jahren auf 8955. In den höheren Rängen ist allerdings noch Luft nach oben. Landesweit gibt es nur zwei Kommandantinnen, nämlich in Taufkirchen an der Trattnach. Insgesamt sind derzeit 313 Frauen in diversen Leitungspositionen tätig.