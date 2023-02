Weltmeisterliche Tipps für sicheres Rodelvergnügen

Wichtige Sicherheitsstandards beachten

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit prognostiziert für diesen Winter allein in Tirol rund 400 Rodelunfälle – das wären deutlich mehr als im langjährigen Mittelwert. Der Tiroler Rodelverband hat deshalb am Donnerstag auf der neuen Familienrodelbahn in Kühtai an die stark wachsende Zahl der Rodler appelliert, unbedingt wichtige Sicherheitsstandards zu beachten.