Skibob-Fahrer rammte Rodlerin (81) und flüchtete

Schwere Rodelunfälle auch in Oberndorf

Im Krankenhaus endete die Rodelgaudi auch für vier dänische Urlauber am Sonntagabend in Oberndorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Ein dänisches Paar (47 und 52 Jahre) wollte bei der Talfahrt angeblich bergwärts gehenden Fußgängern ausweichen - dabei kamen die beiden von der Rodelbahn ab und krachten gegen einen Baum.