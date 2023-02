Wintersportunfälle forderten Toten und Verletzte

Die Unfallserie nahm gegen 11.45 in Grän im Bezirk Reutte ihren Anfang. Beim Eisklettern am Rappenschrofen riss bei einem Deutschen bei der zweiten Seillänge der Eispickel aus und der Mann stürzte ab. Weil der 37-Jährige von seiner Kletterpartnerin (26) im Sicherungsmodus gehalten werden konnte, ging der Vorfall relativ glimpflich aus. „Er erlitt Verletzungen am Sprunggelenk und Abschürfungen im Gesicht“, berichtete die Polizei. Der Deutsche wurde vom Notarzthubschrauber RK-2 geborgen und anschließend in die Klinik nach Pfronten geflogen.