Pfizer will Corona-Impfstoff massiv verteuern

Der Pharma-Riese Pfizer will den Preis für seinen Corona-Impfstoff massiv erhöhen. Wie Geschäftsführerin Angela Lukin in der Nacht auf Freitag mitteilte, erwägt der US-Konzern, die Kosten auf 110 bis 130 Dollar pro Dosis anzuheben. Der aktuelle Kaufvertrag mit der US-Regierung läuft demnächst aus, derzeit zahlen die Vereinigten Staaten etwa 30 Dollar pro Dosis an Pfizer und seinen deutschen Partner Biontech. Der angepeilte neue Preis wäre also eine Vervierfachung.