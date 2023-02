Friedensschluss in Kepler-Klinik verhindert Streik

Streikdrohung ist damit abgewendet

Man darf gespannt sein, in welchem „strukturierten Prozess“ welche Maßnahmen zur Entlastung des Krankenhauspersonals entwickelt wurde. Nach etlichen Betriebsversammlungen in den vergangenen Monaten liegen ja viele Forderungen und Vorschläge am Tisch. Diese gipfelten zuletzt ja auch in der Ankündigung von Arbeitskampf bis hin zum Streik. Mit der Einigung auf den nunmehrigen gemeinsamen Weg ist diese Drohung abgewendet.