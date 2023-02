Milizen in Syrien wollten Trümmer-Baby entführen

WHO: „Schlimmste Naturkatastrophe seit einem Jahrhundert“

Die WHO bezeichnete das Beben indes als „schlimmste Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert“. Der Bedarf an Hilfe sei riesig und wachse mit jeder Stunde. „Jetzt ist die Zeit für die internationale Gemeinschaft, dieselbe Großzügigkeit zu zeigen, die die Türkei im Laufe der Jahre anderen Nationen weltweit gezeigt hat“, erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Rund 26 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien bräuchten humanitäre Unterstützung, Zehntausende sind ums Leben gekommen. Das ganze Ausmaß und die wahren Kosten seien noch immer nicht klar, erklärte Kluge. An die Betroffenen gerichtet betonte er: „Euer Leid ist immens, eure Trauer sitzt tief. Die WHO steht euch in der Stunde der Not - und immer - zur Seite.“