Wer bäckt den besten Marillenkrapfen im Land?

Regionalität & Qualität

Auch zur Regionalität von Eiern, Mehl, Fett und Co. wurden die Bäckereien und Konditoreien befragt. Otto Lehermayr, Inhaber der Bäckerei Holzpoldl, sagt: „Unsere Krapfen werden in Handwerksqualität produziert. Deshalb wissen wir auch, wie wichtig es ist, hochwertiges Fett zu verwenden. Die Faustregel besagt, dass die Krapfen mit 40 Gramm in die Fritteuse und mit 60 wieder herauskommen.“