Fünf Jahre Streit um Gestank von Schweinehaltung

In einer Zwickmühle befindet sich der Buchkirchner SP-Bürgermeister Nikon Baumgartner. Er muss nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts einen Bescheid für die Schweinehaltung in einem Bauernhof aufheben. „Doch keiner kann mir sagen, wie es mit dem Betrieb genau weitergehen soll. Ich habe das Gefühl, das Land, das den Bescheid ausgestellt hat, schiebt uns den schwarzen Peter zu und lässt uns im Regen stehen“, so der seit 2021 neugewählte Ortschef.