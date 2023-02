Nach Kipferl-Aktion gab‘s vor ÖVP-Zentrale Semmerl

Für die „Klimakleber-Opfer“ gab’s am Montag - an Tag 1 der insgesamt zweiwöchigen Störwelle der Klimaaktivisten der Letzten Generation in Wien - Kipferl, verteilt u.a. von Staatssekretärin Claudia Plakolm. Backwaren gab es für Hungrige allerdings auch am Dienstag, diesmal Semmerl vor der ÖVP-Zentrale. Allerdings wurden diese nicht von der Jungen ÖVP oder der Staatssekretärin unter die Leute gebracht - sondern von Mitgliedern von Fridays For Future.