Nächste Klebe-Aktion bei der Wiener Kennedybrücke

Tag 2 der Klebeaktion der Klimaaktivisten: Nachdem die Demonstranten am Montag den Verkehr beim Naschmarkt lahmgelegt hatten, blockierten sie am Dienstag den Bereich Kennedybrücke in der Nähe des Tiergartens Schönbrunn und den Bereich vor dem Schloss Schönbrunn in Hietzing. Eine zweite Störaktion im Bezirk Penzing konnte verhindert werden.