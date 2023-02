Bürgermeister Ludwig empfing Wiener Schulklasse

„Positives in Gesellschaft bewirken“

Auch bei den Schülern der sechsten Klasse des Laaerberg Gymnasiums in Favoriten handle es sich um „sehr tüchtige junge Frauen und Männer, die mit Sicherheit in unserer Gesellschaft Positives bewirken werden“. Waldhäusls „furchtbarer Sager“ könne Anstoß dafür sein, sich zu überlegen, was Wien ohne Zuwanderung wäre.