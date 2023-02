Kickl zu Waldhäusl: „Was ist daran problematisch?“

Am Rande seines Kärnten-Besuchs hat der FPÖ-Chef am Samstag Waldhäusl in Schutz genommen - und den verstorbenen Landeshauptmann Jörg Haider aus der Tasche gezaubert: „Hätte man vor 30 Jahren auf Haider gehört, mit seinem Volksbegehren ,Österreich zuerst‘, dann wäre den Österreichern - vor allem auch in Wien - einiges erspart geblieben“, so Kickl im Gespräch mit „Krone“-Redakteurin Jennifer Kapellari. „Und das hat der Gottfried Waldhäusl gesagt.“ Was daran problematisch sei, verstehe Kickl nicht.