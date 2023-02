Hafenecker: Gesamte FPÖ ist auf Waldhäusl-Linie

Neben empörten Reaktionen aus der Zivilgesellschaft und allen anderen Parteien waren auch mehrere FPÖ-Ländervertreter am Wochenende auf Distanz zu Waldhäusl gegangen. Dieser hatte in einer TV-Sendung zu Schülerinnen mit Migrationshintergrund gemeint, dass bei Umsetzung der FPÖ-Vorstellungen in Sachen Asylpolitik, wenn die jungen Menschen also gar nicht hier wären, „Wien noch Wien“ wäre.