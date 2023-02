Wahlkampf zwischen Witz und Fettnäpfchen

„Haben uns für ein Arnold-Schwarzenegger-Meme entschieden“

Egger sitzt dabei in einer Bildmontage mit einem etwas überdimensionierten Kopf in Mitten von Wildtieren. Ein Fake? Schlechter Grafiker? Nein, das wurde von der Partei bewusst so gewählt. SPÖ-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher erklärt: „Wir wollen unsere Inhalte zielgruppenspezifisch an den Mann und an die Frau bringen - und nachdem Memes mittlerweile weit verbreitet sind in der Pop-Kultur, haben wir uns in diesem Fall für Instagram für ein sehr bekanntes Arnold-Schwarzenegger-Meme entschieden, natürlich auch mit einem Augenzwinkern.“