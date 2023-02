Ukraine empört: „Berlusconi ermutigt Moskau“

Regierung will Wogen glätten

Melonis Büro erklärte daraufhin noch am Sonntag in Rom, die italienische Regierung unterstütze die Ukraine „fest und überzeugt“. Die Regierungschefin will noch im Februar nach Kiew reisen. Außenminister Antonio Tajani betonte, man sei immer für die Unabhängigkeit der Ukraine eingetreten, Verteidigungsminister Guido Crosetto bekräftigte diese Ansicht. „Die Handlungen dieser Regierung, die vom Parlament und von allen politischen Kräften gebilligt wurden, sprechen für sich. Die Position Italiens kann nicht infrage gestellt werden und wird von keiner politischen Kraft infrage gestellt, weder von der Mehrheit noch von einem großen Teil der Opposition“, so der Verteidigungsminister.