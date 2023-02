Berlusconi gibt Selenskyj Schuld am Ukraine-Krieg

Er würde sich nicht um ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bemühen, wäre er noch Premier, sagte Berlusconi zudem. „Ich hätte niemals mit Selenskyj gesprochen, denn wir sind Zeugen der Verwüstung seines Landes und des Massakers seiner Soldaten und Zivilisten“, so der Politiker bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal für die Regionalwahl in der Lombardei.