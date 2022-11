Merkel gesteht: Am Ende machtlos gegenüber Putin

Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat offen über ihr schwieriges Verhältnis mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Ende ihrer Amtszeit gesprochen. Bei ihrem Abschiedsbesuch in Moskau im August 2021 habe sie das Gefühl gehabt, „machtpolitisch bist du durch. Für Putin zählt nur Power“, wird Merkel in einem Medienbericht zitiert.