Laut Gutachten keine Pflichtverletzungen der Burg

Expertin: „Wir müssen hinschauen“

„Das Burgtheater und die Bundestheater-Holding haben ihre Pflichten im Umgang mit dem Fall erfüllt - das heißt aber nicht, dass man nicht noch mehr hätte tun können“, so Mayer in einer Aussendung. „Wir werden deshalb eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, die den Umgang mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen Mitarbeiter des Bundestheater-Konzerns - welcher Art auch immer sie sein mögen - noch besser und professioneller zu gestalten.“ Eine „Kultur des Wegschauens“ habe im Kulturbereich genauso wenig eine Berechtigung wie in allen anderen Gesellschaftsbereichen. „Wir müssen hinschauen und den Opfern das Gefühl geben, dass sie gehört und ernst genommen werden.“