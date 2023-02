Fall Teichtmeister: „Grenzen meiner Emotionalität“

Am Mittwoch steht der gefallene Burgtheater-Star Florian Teichtmeister wegen des Besitzes von 58.000 Dateien mit Darstellungen von Kindesmissbrauch vor dem Wiener Landesgericht. Burg-Direktor Martin Kusej hat sich nun erstmals ausführlich zu dem erschütternden Fall geäußert. „Ich komme an die Grenzen in meiner eigenen Emotionalität - auch in der Erkenntnis, dass mich jemand so massiv belogen hat“, sagte er im ORF-„Kulturmontag“.