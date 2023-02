Neu entdeckter Asteroid über Ärmelkanal verglüht

Wenige Stunden vor Kollision entdeckt

Entdeckt wurde der kleine Asteroid am Sonntagabend vom ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky am Piszkéstető-Observatorium. Zu dem Zeitpunkt war der Himmelskörper der Erde schon näher als der Mond. Sárneczky meldete das Objekt an das Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union. Durch weitere Beobachtungen wurde schnell klar, dass der Asteroid auf die Erde treffen würde.