Fahrraddieb versteckte sich vor Polizei auf Baum

Eine Streife wurde am Samstag gegen 18.30 Uhr nach einem Fahrrad-Diebstahl in die Seilerstätte zu den Barmherzigen Schwestern in Linz beordert. Aufgrund eines GPS-Trackers konnte nach dem gestohlenen E-Bike und dem Täter gut gefahndet werden. Dieser wurde kurz darauf beim Busterminal Hauptbahnhof gesichtet.