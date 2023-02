„Mir ist lieber, die Mine ist ein Schirmständer“

Die vierte Fliegerbombe in zehn Tagen auf der Westbahn-Baustelle am Verschiebebahnhof Wels – da kommt noch mehr Arbeit auf die Entminungsspezialisten des Bundesheeres zu. „Während der Woche sind zwei Kollegen in Hörsching für OÖ, Salzburg, Tirol und Vorarlberg im Einsatz, am Wochenende machen es die Wiener mit“, erklärt Wolfgang Korner, Chef des 15 Mann starken Entminungsdienstes.