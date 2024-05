Israels Militär schickt mehr Soldaten nach Rafah

EU: Beziehungen belastet

Die Europäische Union (EU) hat Israls Regierung am Mittwoch aufgefordert, den Militäreinsatz in Rafah „unverzüglich“ zu beenden. Andernfalls belaste das die Beziehungen zur EU stark. Auch Israels wichtigster Verbündeter, die US-Regierung, sieht die Offensive im Süden kritisch, da sich dort viele vertriebene Palästinenserinnen und Palästinenser aufhalten. Premier Benjamin Netanyahu und seine Regierung halten dennoch an ihren Kriegsplänen fest.