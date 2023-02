Ein süßer Liebesbeweis mit einem Schuss Most

Mit einem Schuss Most

Die Grundlage war rasch in einem traditionellen Rezept für Mostkekse gefunden: „Ich habe es aber modernisiert, und wir verwenden besondere Marmeladen als Füllung.“ Gemeinsam mit der Gemeinde Sankt Valentin haben die beiden noch die Verpackung für die „Love Keks“ entworfen, die es nicht nur in der Bäckerei Schneller, sondern auch in Geschäften zu kaufen gibt.