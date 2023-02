„Strolz das jetzt vorzurechnen, ist nicht nötig“

Immer weiter

Am Material und an seiner Skitechnik muss Johannes nicht zweifeln. Die Trainingsleistungen zeigen, dass er das Skifahren nicht verlernt hat. Es gilt, zurück zur alten mentalen Stärke zu finden. Selbstvertrauen zu sammeln, Bestätigung zu erfahren. Den Interviews nach seinem Ausfall in der WM-Kombi stellte er sich authentisch, selbstkritisch und ehrlich. Und hatte dabei schon einen Plan im Hinterkopf. Heute steht Johannes beim ersten von zwei Europacup-Slaloms in Jaun (Sz) am Start. Eine Woche später folgen zwei weitere in Berchtesgaden (D). Ein anderes Umfeld, ein gewisser Abstand. Genau so kann es gelingen, wieder Vertrauen aufzubauen. Und es dann beim letzten Weltcupslalom vor dem Finale wieder allen zu zeigen.