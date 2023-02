Drohung im Internet ließ Zechpreller nervös werden

Erst speisten und tranken sie auf 2095 Metern Seehöhe sprichwörtlich wie Gott in Frankreich. Doch dann bemerkten die vier Urlauber am Mittwoch in der Granatalm am Penkenjoch offenbar, dass ihre Geldbörsen zu schmal waren, und machten sich kurzerhand aus dem Staub. Die Zeche von 178,30 Euro blieb freilich unbezahlt.