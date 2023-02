Wiener FPÖ-Chef stellt sich hinter Landbauer

Nepp sagte am Donnerstag in einer Pressekonferenz, dass Landbauer gemeint hätte, dass Hilfsgelder „nicht versickern“ dürften. Das müsse sichergestellt werden. Es gehe darum, dass die Gelder überhaupt in der Türkei und auch in der Ukraine ankommen. Das Erdbeben sei jedenfalls „eine humanitäre Katastrophe“, „wo man helfen muss.“