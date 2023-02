„Oberösterreich wird den Erdbebenopfern helfen“

„Jetzt muss Schluss sein mit Millionengeschenken an das Ausland", wetterte der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo Landbauer auf Facebook gegen drei Millionen Euro österreichischer Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien. Da möchte man doch wissen, was Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner zu so einem unmenschlich klingendenden Appell seines Kollegen sagt (den Landbauer in einem zweiten Posting wieder etwas relativiert).