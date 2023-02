FPÖ-Landbauer wettert im Web gegen Hilfszahlungen

SPÖ: „Landbauer lässt nach Wahl alle Masken fallen“

Kritik kam umgehend: So twitterte etwa Alexander Pollak von SOS Mitmensch: „Wer, wie Landbauer, gegen österreichische Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei ist, ist auch dagegen, dass andere Staaten einmal Österreich helfen, sollte hier eine Katastrophe ausbrechen. Solidarität im Katastrophenfall hilft allen!“ „Entsetzt“ über die „barbarische Aussage“ des niederösterreichischen FPÖ-Chefs zeigte sich auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „FPÖ-Landbauer lässt nach der Niederösterreich-Wahl alle Masken fallen und zeigt sein wahres Ich. Wer so wie FPÖ-Landbauer gegen jeden humanitären Grundkonsens verstößt, hat sich nicht nur menschlich, sondern auch für alle politischen Ämter disqualifiziert“, so Deutsch in einer Aussendung.