Gezerre um Ausgehzeiten für Jugendliche in OÖ

SPö-Politiker Michael Lindner arbeitet als zuständiger Landesrat am neuen Jugendschutzgesetz. Er will rauchbare CBD-Produkte und tabakfreie Nikotinbeutel für unter 18-Jährige verbieten sowie die nächtlichen Ausgehzeiten für die Kids in OÖ um eine Stunde verlängern und damit an alle anderen Bundesländer anpassen.