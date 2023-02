Activision-Übernahme könnte Gamern schaden

Nach US-Aufsehern haben nun auch britische Wettbewerbshüter der geplanten Mega-Übernahme der Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft Steine in den Weg gelegt. Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA brachte am Mittwoch Einwände gegen den 69 Milliarden Dollar schweren Deal vor. So warnt sie vor höheren Preisen für Gamer durch eine Verzerrung des Wettbewerbs.