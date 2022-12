Gamer klagen gegen Activision-Übernahme

Nach der US-Kartellbehörde FTC wollen nun auch Online-Gamer die Mega-Übernahme des „Call of Duty“-Herstellers Activision Blizzard durch den Softwareriesen Microsoft verhindern. Das 69 Milliarden Dollar (rund 65,1 Milliarden Euro) schwere Kaufangebot des Technologieunternehmens für den Spielehersteller behindere den Wettbewerb in der Videospiele-Industrie, hieß es in der am Dienstag beim Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Klageschrift im Namen von zehn privaten Nutzern.