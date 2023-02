Außenminister Schallenberg trauert um seinen Vater

Der ehemalige Generalsekretär im Außenministerium, Wolfgang Schallenberg, ist am Mittwoch im 93. Lebensjahr verstorben. Das gab das Außenamt am Mittwoch in einer Aussendung „in tiefer Trauer“ bekannt. Schallenberg, der Vater von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), war im Jahr 1952 in den auswärtigen Dienst eingetreten und diente als Botschafter in Indien, Spanien und Frankreich.