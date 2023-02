Schlepper stieg bei Kontrolle an Grenze aufs Gas

Keine Lust sich an der Grenze bei Neckenmarkt kontrollieren zu lassen hatte der Lenker eines silbernen Mercedes in der Nacht auf Dienstag. Obwohl ihn die Bundesheersoldaten deutliche Zeichen zum Anhalten gaben, stieg der Fahrer aufs Gas und raste davon. Mit Höllentempo donnerte er bei seiner waghalsigen Flucht mit dem Fahrzeug durch die Ortschaften bis er schließlich zur Auffahrt für die S 31 gelangte. Über die Schnellstraße setzte er seine Flucht Richtung Norden fort. Was er zu dem Zeitpunkt allerdings nicht wusste, war, dass sich die Soldaten das Schweizer Kennzeichen des Kombi notiert und umgehend die Polizei verständigt hatten.