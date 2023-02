ÖGB-Chef: „Es hätte mehr getan werden müssen“

Auch wenn die Vorarlberger auch in Zukunft vergleichsweise günstigen Strom beziehen werden, geht so manchem das Entlastungspaket nicht weit genug. Gleich eine Reihe an Kritikpunkten hat ÖGB-Boss Reinhard Stemmer ausgemacht: Zum einen stört ihn, dass die Erhöhungen seitens der Illwerke so hoch ausgefallen sind: „Es ist niemandem zu erklären, warum die Strom- und Gaspreise derart stark erhöht werden, und andererseits eine Dividende von 65 Mio. Euro an das Land ausbezahlt wird.“