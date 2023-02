Wirtschaftsbund auf Transparenz-Mission

In ihren neuen Funktionen waren sowohl Marco Tittler als auch Christoph Thoma in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, den Scherbenhaufen nach der Inseratenaffäre wieder aufzuräumen. Obmann Tittler informierte, dass inzwischen sämtliche Steuernachzahlungen und Zuwendungsabgaben geleistet worden wären. „Ob und zu welchen Jahren Beschwerde gegen die Bescheide beim Finanzamt eingelegt wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen", berichtete Tittler. Positiv sei jedenfalls die Entscheidung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat, der den Wirtschaftsbund als Teil der ÖVP sieht und die Inserate nicht als Spenden eingestuft hätte.