Großes, aber dezentes Update für BMW X5 und X6

Neuer Plug-in-Hybrid im X5

Der X5 bekommt einen neuen Plug-in-Hybrid, der nun xDrive50e heißt. Sein Reihensechszylinder leistet mit 313 PS nun 27 PS als der im Vorgänger, der Elektromotor kommt auf eine Nennleistung von 145 kW/197 PS (plus 62 kW/84 PS). Systemleistung/-drehmoment steigen auf 360 kW/490 PS (mit temporärem Boost) bzw. 700 Nm (plus 100 Nm). Zusätzlich soll eine Vorübersetzung, die das effektiv am motorseitigen Getriebeeingang anliegende Drehmoment auf bis zu 450 Nm erhöht, zu einer besonders spontanen Kraftentfaltung beitragen. Der BMW X5 xDrive50e beschleunigt in 4,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.