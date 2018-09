BMW X5: Der neue zeigt den Finger Richtung England

Ausstattung für die russische Oligarchengattin

Der neue BMW X5 zieht wirklich an allen Orgeln sämtliche Register. Außer im Schlamm und auf schnöden Straßen fühlt er sich jetzt auch auf den Boulevards besonders wohl, auf denen Geld abgeschafft ist, denn neuerdings kann man das B in BMW auch mit Bling-Bling übersetzen. Es gibt jetzt „Glasapplikationen“ im Innenraum, also z.B. am Automatik-Wählhebel, am Controller oder auch am Lautstärkeregler. Oder wie wäre es mit 15.000 LED-Leuchtpunkten am riesigen Panorama-Glasdach? Keine Angst, ist alles nicht serienmäßig.