Pistenrowdy drängte 69-jährigen von Skipiste ab

Zuerst schnitt der unbekannte Skifahrer einem 69-jährigen Wintersportler den Weg ab, was zu dessen Sturz führte, dann fuhr er auch noch einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern: Die Polizei sucht nach einem Pistenrowdy, der am vergangenen Freitag gegen 10.30 Uhr auf der blauen Piste Nummer 15 von der Ragazer Bergstation in Richtung Talstation kurz vor der Talstation kurz vor dem 69-jährigen Damülser die Piste querte.