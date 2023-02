Nach Zwölf-Stunden-Tag will „Blacky“ jubeln

Fragezeichen Slalom

Nach Teil eins geht es auf das Ergometer, ausradeln. „Die Beine frei machen für den Slalom“, sagt Schwarz. In dem er in den vergangenen Jahren immer eine Bank war, heuer aber zu kämpfen hat. „Es fehlt ein wenig die Selbstverständlichkeit, die letzten Slaloms waren zum Vergessen.“ In Kitzbühel, Schladming und Chamonix holte er keine Punkte. So packte er am Sonntag noch einmal die Slalom-Ski aus, ließ sich in Courchevel Tore stecken. „Das war wichtig für mein Gefühl, hat gutgetan.“ Heute ab 14.30 zählt’s. Gestärkt von einem ausgiebigen Mittagessen, Beiriedschnitte mit Salat, greift Schwarz im Slalom an. Ehe womöglich das Zittern und Rechnen beginnt, ob er sich ab 18.30 Uhr am Medal Plaza in Méribel sowie eine Stunde später im Teamhotel feiern lassen darf. Weil die Konkurrenz groß ist, „viele um die Medaillen fahren“.