Kombination der Herren ab 11 Uhr LIVE

Jeweils auf dem Podest in Slalom und Super-G war in dieser Saison nur einer: Loic Meillard. Der Schweizer ist daher für viele der große Favorit. „Die Kombi ist immer speziell, wir hatten keine in dieser Saison. Es ist gut, in beiden Disziplinen schnell zu fahren, aber am Ende am Tag X im Super-G schnell zu sein und den Wechsel zu machen, ist nie einfach“, betonte der Allrounder. „Es können viele schnell fahren, auch wenn sie kein Podest gemacht haben im Super-G oder im Slalom.“