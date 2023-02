„Leben ist zu kurz, um nur braune Eier zu essen“

Das Herz der Bäuerin gehört nämlich den Hühnern, seit sie einst ein „Stoapiperl“ geschenkt bekommen hat. Und dem, was sie uns legen: den Eiern. Von urigen Rassen so interessante Farbschläge wie möglich zu erzielen ist Andreas Begehr. Und ihr Eierkörberl ist wirklich kunterbunt - mit Tönen, die man so vielleicht noch nie gesehen hat. Elegante cremefarbene, weiße sowieso, braune, die ins intensive Schoko gehen, bläuliche, nahezu rote und dann noch olivgrüne; richtig ungewöhnlich. „Die sind aus einem Mix von mehreren Rassen entstanden“, so Pauli. „Ich war selbst verblüfft.“