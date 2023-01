Diese Bauern setzen nicht nur am Feld neue Akzente

bei Andrea Pauli vom „Frötscherhof“ Ostern gefeiert wird, dann braucht vorher niemand die Eier zu färben - denn die Eier ihrer Hühner spielen ohnehin farblich alle Stückerln. „Das Leben ist zu kurz, um nur braune Eier zu essen“, schmunzelt sie. Und präsentiert stolz ihre Farbpalette: solche in Creme, in Weiß sowieso, tatsächlich in Olivgrün und etliche, die dunkelbraun, blau und nahezu rot sind.