Polizei-Einheit checkt Heiratsanträge auf Liebe

Bei weitem kein Einzelfall! In Oberösterreich gibt’s sogar eine Sondertruppe der Polizei, die auf das Aufdecken von Scheinehen spezialisiert ist. Die Spezialisten sind bei der Polizei in Leopoldschlag im Mühlviertel beheimatet und haben allein heuer schon 20 Fälle am Tisch. Im Vorjahr waren es 67, im Jahr 2020 genau 70. Damit steht im Schnitt jede Woche zumindest eine Hochzeit in Oberösterreich unter Verdacht, dass sie nicht aus Liebe geschlossen wird, sondern um einem „Drittstaatler“ - also Nicht-EU-Bürger - einen dauerhaften legalen Aufenthalt zu ermöglichen.