Mädchen missbraucht: Verurteilung nach 10 Jahren

Missbrauch auf Instagram angedeutet

Eine der beiden heute 23-jährigen Frauen ist Influencerin, teilt ihr Leben in den sozialen Medien. Und so deutete sie 2021 auch eine zurückliegende Vergewaltigung an. Ein Follower erstattete Anzeige. Im Ermittlungsverfahren kam man dann auf eine zweite Frau. Auch sie war 13 Jahre alt, und auch an ihr habe sich der Angeklagte vergangen.